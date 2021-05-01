Посла РФ в Стокгольме вызвали в МИД Швеции после санкций Москвы

Российского посла в Стокгольме вызвали в МИД Швеции после введения Москвой санкций против граждан Евросоюза, сообщил представитель ведомства Матс Самуэльсон.

Российского посла в Стокгольме вызвали в МИД Швеции после введения Москвой санкций против граждан Евросоюза, сообщил представитель ведомства Матс Самуэльсон.

Накануне Министерство иностранных дел России опубликовало имена восьми граждан ЕС, которым запретили въезд на территорию РФ. В черный список вошли заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.

В МИД РФ напомнили, что действия Москвы являются ответом на санкции Евросоюза против шести россиян. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что политика ограничений в отношении России не достигает цели.