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16:53   1 Мая 2021
Общество

Посла РФ в Стокгольме вызвали в МИД Швеции после санкций Москвы

Посла РФ в Стокгольме вызвали в МИД Швеции после санкций Москвы

Российского посла в Стокгольме вызвали в МИД Швеции после введения Москвой санкций против граждан Евросоюза, сообщил представитель ведомства Матс Самуэльсон.

Накануне Министерство иностранных дел России опубликовало имена восьми граждан ЕС, которым запретили въезд на территорию РФ. В черный список вошли заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.

В МИД РФ напомнили, что действия Москвы являются ответом на санкции Евросоюза против шести россиян. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что политика ограничений в отношении России не достигает цели.

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