Шведские СМИ озвучили итоги гипотетической войны с Россией

Шведские журналисты призвали власти страны не затягивать вопрос вступления в НАТО. По их мнению, только надежные союзники помогут Швеции выстоять в возможной войне с Россией.

Шведские журналисты призвали власти страны не затягивать вопрос вступления в НАТО. По их мнению, только надежные союзники помогут Швеции выстоять в возможной войне с Россией.

Как отметили обозреватели издания Barometern, мощь российской армии настолько сокрушительна, что в случае конфронтации страна сможет обороняться не больше нескольких часов. В лучшем случае стране отведут несколько недель, если Москва не пустит в ход ядерные боеголовки. Обозреватель Barometern напомнил, что в 1940 году гитлеровские войска сломали оборону Дании за три с половиной часа, а Швеция после стала вассальным государством, которому долгое время ставил условия Берлин. Состояние современной армии журналисты тоже оценили не очень высоко. В командовании признают, что масштабная атака России положит конец войне за неделю.

"Десять-пятнадцать ударов из тактического ядерного оружия по нескольким нашим крупнейшим городам, зданию правительства и базам, где находится военное руководство, — и Швеция парализована, а население в шоке", — развивает свою мысль автор.

В связи с этим в Barometern сделали вывод, что Швеции нужно следом за Данией и Норвегией вступить в НАТО, поскольку блок сдерживает "военную агрессию России".