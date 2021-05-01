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16:38   1 Мая 2021
Происшествия

Вырванная ветром остановка покалечила жительницу Перми

Вырванная ветром остановка покалечила жительницу Перми

Женщину госпитализировали после падения на нее остановки общественного транспорта. Инцидент произошел на улице Мильчакова.

Шквалистый ветер обрушился на Пермь. Об инциденте с горожанкой глава городской администрации Алексей Демкин сообщил в Instagram.

Остановку вырвало ветром, она рухнула на жительницу города. Медики увезли ее в больницу. Пользователи местных пабликов сообщают о других похожих происшествиях. Так, на некоторых улицах ветром повалило заборы и деревья.

Демкин поручил главам районов оперативно ликвидировать последствия сильных порывов ветра. А также попросил горожан во время непогоды по возможности оставаться дома.

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#женщина #остановка #погода #ветер #пермь #демкин

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