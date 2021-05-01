Сенатор от Ленинградской области объяснил, почему «СП-2» будет достроен

По словам Сергея Перминова, на основе газопровода в будущем можно будет реализовать ряд совместных с ФРГ проектов в области зеленой энергетики и новых видов топлива.

Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершен и введен в эксплуатацию, не сомневается сенатор от Ленинградской области, экс-руководитель рабочей группы по «СП-2» правительства 47 региона Сергей Перминов. Об этом он заявил в разговоре с порталом Online47.

Так Перминов, который является участником группы Совета Федерации по взаимодействию с бундестагом ФРГ, отреагировал на слова премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг.

На днях немецкий политик призвала достроить «СП-2» до конца, заявив, что отвергает санкции США против проекта. Она подчеркнула, что строительство газопровода согласовано в соответствии с законодательством.

«Правительство региона поддерживает проект "Северный поток — 2", он должен быть достроен до конца. Более тысячи километров уже готовы и остается всего несколько, поэтому мы поддерживаем проект», — сказала Швезиг после встречи с послом РФ Сергеем Нечаевым в Лубмине.

Швезиг обратила внимание, что «СП-2» положительно скажется на климатической политике Германии, если по трубопроводу будет транспортироваться более экологичное водородное топливо.

Сергей Перминов, в свою очередь, напомнил, что главная цель строительства проекта, это, прежде всего, экономическая значимость.

«Абсолютно солидарен с госпожой Мануэлой Швезиг. Основная цель проекта — исключительно экономическая. Отношения России, Германии и консорциума заинтересованных компаний Европы должны строиться на взаимовыгодной основе, без вмешательства третьих стран», — заявил Перминов Online47.

Сенатор от Ленинградской области также выразил уверенность, что проект будет завершен. По его словам, газопровод создаст прочную основу для будущих совместных проектов в области энергетики.

«В этом нет сомнений. “Северный поток-2” станет основой для реализации новых совместных проектов в будущем, особенно в части зеленой энергетики и новых видов топлива, к примеру, новых водородных проектов. И хотел бы поблагодарить германских партнеров за их последовательную политику», — заключил Перминов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что выступит за остановку «СП-2» на планируемых переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в рамках министерской встречи G-7 в Лондоне.