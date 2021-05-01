Следователи организовали проверку после нападения собак на ребенка на Сахалине

Девочку покусали бездомные собаки, которые весь день бегали возле детского сада. По факту случившегося была организована проверка.

Девочку покусали бездомные собаки, которые весь день бегали возле детского сада. По факту случившегося была организована проверка.

Долинская городская прокуратура организовала проверку после того как в СМИ появилась информация о том, что бездомные собаки набросились на восьмилетнюю девочку, сообщила пресс-служба ведомства.

После проверки будут установлены детали произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных. В прокуратуре также отметили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

СМИ сообщили, что на несовершеннолетнюю напала стая бездомных собак, бегавшая у детского сада. Мать ребенка рассказала, что дворняги повалили ее дочь на землю и прокусили ей руку через теплую куртку.