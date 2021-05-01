Захарова назвала истинную причину сокращения обслуживания россиян в посольстве США

По словам официального представителя МИД РФ, США сами подорвали консульскую работу в России.

Соединенные Штаты самостоятельно подорвали консульскую работу в России, прикрываясь якобы мерами воздействия на них со стороны Москвы. Об этом в интервью YouTube-каналу Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так российский политик отреагировала на решение Вашингтона резко сократить обслуживание россиян в американском посольстве. С 12 мая консульские услуги будут предоставляться лишь в экстренном случае и только американцам.

«На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», — отметила Захарова.

В американском посольстве заявили, что такие меры связаны с решением правительства РФ запретить представительству США нанимать на работу иностранных граждан. В этой связи число сотрудников консульского отдела в Москве сократится на 75%.

«Решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами, принимает сама страна. Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении», — обратила внимание Мария Захарова.

По словам представителя МИД РФ, система выдачи виз в США — крайне архаична по сравнению с российской из-за очных собеседований и больших сроков ожидания. При этом в Москве американцам продолжают выдавать визы сроком на 7-10 дней, несмотря на высылку российских дипломатов из Вашингтона в середине апреля.