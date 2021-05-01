Ситуация с коронавирусом в Крыму остается нестабильной, рассказала глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.

Ситуация с коронавирусом в Крыму остается нестабильной, рассказала глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.

Некоторые традиционные массовые мероприятия либо отменены, либо переведены в онлайн. Согласно статистике коронавируса SARS-CoV-2, полуостров вернулся к уровню заболеваемости конца октября 2020 года, сообщила глава ведомства в комментарии РИА Новости.

"После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от 3% до 8% и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем", — заявила Пеньковская.

Нерабочие дни в мае необходимы для стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, уверена глава местного отделения надзорного ведомства. Она также напомнила о действии ряда мер на территории Крыма, призванных не допустить распространения COVID-19.