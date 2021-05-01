Найдена связь между появлением мурашек и ростом волос

"Гусиная кожа" может показаться бессмысленной реакцией организма на холод или страх, однако новое исследование показало, что мурашки активизируют рост волос.

"Гусиная кожа" может показаться бессмысленной реакцией организма на холод или страх, однако новое исследование показало, что мурашки активизируют рост волос.

Кожа покрывается пупырышками, реагируя на температуру воздуха или эмоции. Ученые провели исследования на мышах и выяснили, что при появлении мурашек сокращаются связанные с симпатической нервной системой мышцы. Таким образом между волосяными фолликулами и нервными клетками образуется "мост", из-за чего на коже появляются мурашки.

Длительное пребывание на холоде приводит симпатические нервы в режим "повышенной готовности". Стволовые клетки активизируются из-за высвобождения большого числа нейромедиаторов, благодаря чему ускоряется рост волос. Таким образом организм защищает себя от воздействия низких температур.