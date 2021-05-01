Водитель грузовика рассказал подробности ДТП с погибшими детьми на Ставрополье

Мужчина, управлявший попавшим в ДТП грузовиком, раскрыл подробности смертельной аварии на Ставрополье.

Мужчина, управлявший попавшим в ДТП грузовиком, раскрыл подробности смертельной аварии на Ставрополье.

Авария на трассе в Ставропольском крае унесла жизни пятерых юных спортсменок из Волгограда. Водитель грузовика Виталий рассказал в интервью журналистам сайта 360tv.ru, как можно было избежать трагедии.

Он отметил, что на трассе сразу два автомобиля пошли на обгон: иномарка и "девятка". Первую ему удалось пропустить, а вторая задела колесо грузовика, который от удара стал переворачиваться.

Появление ВАЗ стало полной неожиданностью для водителя, и, если бы он понимал последствия аварии, то свернул бы в поле через обочину.

"Была бы ровная дорога, я бы максимально ушел далеко вправо. Ударилась бы эта девятка в прицеп, по-другому бы было", — подчеркнул он.

Кадры с моментом аварии появились в Сети. На них видно, как мужчина за рулем "девятки" пытается обогнать грузовик, но понимает, что не успевает это сделать. Он решает вернуться в свой ряд, но задевает колесо большегруза. От удара последний переворачивается, а его прицеп накрывает микроавтобус с детьми.