Посетивший Москву и Питер кореец развеял главные мифы о России

Корейский турист убедился в неправдивости наиболее популярных мифов о России после поездки в Москву и Петербург.

Корейский турист убедился в неправдивости наиболее популярных мифов о России после поездки в Москву и Петербург.

Столица России вместе с городом на Неве олицетворяют эту страну для большей части азиатских туристов. Не менее популярными у них также являются города Владивосток и Иркутск.

Путешественник из Азии убедился в том, что в России не так холодно, как он думал ранее. Тэну объяснили, что страна располагается в нескольких климатических зонах, поэтому летом в некоторых регионах РФ может выпасть снег, а зимой на юге его может вовсе не быть.

Тэн также увидел, что россияне — добрые и отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь. Кореец обнаружил, что иностранцы, которые живут или путешествуют по этой стране, чувствуют себя в безопасности.

Не менее шокирующим для туриста оказалось и изобилие товаров в магазинах по крайне низким ценам, дешевая мобильная связь и интернет, а также огромное количество корейских автомобилей. Тэн смог убедиться в том, что истории о невероятной красоте русских девушек более чем правдивы. Архитектура Москвы и Петербурга, а также красота московского метрополитена поразили его до глубины души.

Корейский путешественник пришел в замешательство от того, что многие люди в России не знают английского языка. Отсутствие сортировки мусора вызвало и вовсе вызвало у него недоумение. Тэн также убедился в том, что россияне пьют не меньше, чем жители Кореи. Тем не менее последние пьянеют крайне быстро, а русские люди могут сохранять позитивный настрой еще долгое время.

Кроме того, кореец пришел в искреннее недоумение от того, зачем в российском общественном транспорте кондуктор. Он не понял, для чего по автобусу и троллейбусу ходит специальный человек и принимает оплату, если можно просто поставить на входе терминал для оплаты, как это сделано в Корее.