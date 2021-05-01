Сатановский рассказал, чем обернется для РФ новое назначение Нуланд в США

Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам может отрицательно сказаться на отношениях Белого дома и Кремля.

Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам может отрицательно сказаться на отношениях Белого дома и Кремля.

Политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский в Telegram-канале поделился мнением о назначении Нуланд на высокий пост. Он напомнил, что американский деятель хорошо известна своей антироссийской позицией, связана с госпереворотом на Украине и является специалистом по СССР и РФ.

Сатановский уверен, что Нуланд в работе на новом посту будет придерживаться определенной политической модели и постарается обострить отношения Москвы и Вашингтона. Это может обернуться дополнительными проблемами для России в действиях на международной арене.