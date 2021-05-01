Sohu: трюк с российскими танками на Курилах привел Японию в «бессильную ярость»

Китайские аналитики обратили внимание, что Москва активно перевооружает бронетанковые подразделения на Южных Курилах. Однако Токио нечего ей противопоставить.

Япония пришла в «бессильную ярость» из-за действий России на Курильских островах. Пока Москва активно модернизирует базирующееся в регионе вооружение, Токио остается апеллировать лишь к устным угрозам. Таким мнением поделились эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики обратили внимание, что Токио до сих пор не может смириться с потерей Южных Курил, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Японская сторона не готова рассматривать заключение мирного договора с Москвой без возврата островов. Нередко из Страны восходящего солнца звучат призывы и вовсе захватить территории силой.

На этом фоне Токио регулярно проводит совместные учения с США, а также стремится всячески поддерживать общую риторику стран Восточной Европы по «сдерживанию России».

Впрочем, японские политики понимают, что военная кампания против России обречена на провал, потому что у «Японии нет ни сил, ни оснований для захвата Курильских островов», констатировали китайские эксперты.

«Против японского сталкинга у России есть свои меры», — утверждают авторы статьи.

В ближайшем будущем Москва планирует перевооружить базирующиеся на Южных Курилах бронетанковые подразделения. В частности, в Минобороны РФ заявили, что танки Т-72Б3 будут заменены на Т-80БВ, которые в большей степени подходят для климатических условий этого региона.

«На этот раз Россия была действительно жесткой и развернула вооруженные силы прямо под носом японцев, в то время как Япония оказалась бессильна: она могла только яростно протестовать», — пришли к выводу в Sohu.

В таких условиях Токио остается протестовать лишь в устной форме, так как ему нечего противопоставить Москве. Однако причин переживать предостаточно. Некоторые японцы полагают, что российские танки планируют «штурмовать Хоккайдо». Другие расценивают перевооружение на Курилах как четкий сигнал о том, что Россия не намерена покидать острова и готова дать отпор любому вторжению на свою территорию.