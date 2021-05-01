Полицейские проверили более 2 тыс. квартир в Петербурге в поисках нелегальных мигрантов

Иностранный гражданин пытался обмануть полицейских при помощи поддельных документов во время рейда в Василеостровском районе.

Иностранный гражданин пытался обмануть полицейских при помощи поддельных документов во время рейда в Василеостровском районе.

Стражи порядка составили 29 административных протоколов в отношении иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Нарушения были выявлены в ходе масштабного рейда, который затронул более 2 тыс. квартир в 41 доме Василеостровского района. Уточняется, что против одного из граждан также было возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов.