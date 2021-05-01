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15:07   1 Мая 2021
Происшествия

Полицейские проверили более 2 тыс. квартир в Петербурге в поисках нелегальных мигрантов

Полицейские проверили более 2 тыс. квартир в Петербурге в поисках нелегальных мигрантов

Иностранный гражданин пытался обмануть полицейских при помощи поддельных документов во время рейда в Василеостровском районе.

Стражи порядка составили 29 административных протоколов в отношении иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Нарушения были выявлены в ходе масштабного рейда, который затронул более 2 тыс. квартир в 41 доме Василеостровского района. Уточняется, что против одного из граждан также было возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов.

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#петербург #мигранты #документы #рейд

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