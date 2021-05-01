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15:05   1 Мая 2021
Политика

Лев Толстой "помог" главе Европарламента прокомментировать санкции России

Лев Толстой "помог" главе Европарламента прокомментировать санкции России

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли вспомнил цитату российского писателя Льва Толстого, комментируя ответные санкции Москвы в отношении чиновников ЕС.

По словам политика, ограничения и угрозы не заставят Европарламент молчать. Представители объединения продолжат отстаивать свободу, демократию и права человека.

"Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды", — написал глава законодательного органа в Twitter.

Ранее стало известно, что российская сторона ввела ответные санкции в отношении восьми европейских политиков, включая самого главу ЕП. Теперь чиновникам запрещено посещать территорию РФ.

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#санкции #европарламент #толстой

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