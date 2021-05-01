15:05 1 Мая 2021Политика
Лев Толстой "помог" главе Европарламента прокомментировать санкции России
Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли вспомнил цитату российского писателя Льва Толстого, комментируя ответные санкции Москвы в отношении чиновников ЕС.
Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли вспомнил цитату российского писателя Льва Толстого, комментируя ответные санкции Москвы в отношении чиновников ЕС.
По словам политика, ограничения и угрозы не заставят Европарламент молчать. Представители объединения продолжат отстаивать свободу, демократию и права человека.
"Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды", — написал глава законодательного органа в Twitter.
Ранее стало известно, что российская сторона ввела ответные санкции в отношении восьми европейских политиков, включая самого главу ЕП. Теперь чиновникам запрещено посещать территорию РФ.