Лев Толстой "помог" главе Европарламента прокомментировать санкции России

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли вспомнил цитату российского писателя Льва Толстого, комментируя ответные санкции Москвы в отношении чиновников ЕС.

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли вспомнил цитату российского писателя Льва Толстого, комментируя ответные санкции Москвы в отношении чиновников ЕС.

По словам политика, ограничения и угрозы не заставят Европарламент молчать. Представители объединения продолжат отстаивать свободу, демократию и права человека.

"Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды", — написал глава законодательного органа в Twitter.

Ранее стало известно, что российская сторона ввела ответные санкции в отношении восьми европейских политиков, включая самого главу ЕП. Теперь чиновникам запрещено посещать территорию РФ.