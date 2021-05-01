Призыв Роспотребнадзора привиться в майские праздники одобрил вирусолог Альтштейн

Жителям России стоит использовать длинные майские выходные для заботы о здоровье и сделать прививку от коронавирусной инфекции, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Жителям России стоит использовать длинные майские выходные для заботы о здоровье и сделать прививку от коронавирусной инфекции, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла все необходимые этапы проверки. Жителям России следует воспользоваться возможностью сделать прививку от этой опасной инфекции на длинных майских выходных и последовать совету главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Призыв носит положительный характер. У людей на майских праздниках будет время, чтобы пойти и сделать прививку, которая действительно необходима", — приводит его слова NewInform.

Также вирусолог отметил важность вакцинации от коронавируса. Альтштейн призвал всех россиян не лениться, выделить время на длинных выходных и принять участие в кампании по вакцинации от COVID-19.