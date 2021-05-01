14:56 1 Мая 2021Происшествия
Руководитель управления Росимущества на Ставрополье попал под уголовную статью
Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственными имуществом.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственными имуществом.
Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в декабре 2020 года подозреваемый продал земельный участок площадью более 140 тыс. квадратных метров в Петровском районе по цене ниже кадастровой стоимости.
Свои действия мужчина не согласовал с Федеральным агентством по управлению государственными имуществом. Общая сумма ущерба составила более 168 млн рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор доказательств.