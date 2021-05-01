Руководитель управления Росимущества на Ставрополье попал под уголовную статью

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственными имуществом.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственными имуществом.

Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в декабре 2020 года подозреваемый продал земельный участок площадью более 140 тыс. квадратных метров в Петровском районе по цене ниже кадастровой стоимости.

Свои действия мужчина не согласовал с Федеральным агентством по управлению государственными имуществом. Общая сумма ущерба составила более 168 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор доказательств.