Известная скандальной публикацией министр туризма Камчатки покинула пост

Министр туризма Камчатки Наталья Максименко сложила полномочия, сообщается на сайте регионального правительства. Причины ухода главы ведомства неизвестны.

Министр туризма Камчатки Наталья Максименко сложила полномочия, сообщается на сайте регионального правительства. Причины ухода главы ведомства неизвестны.

Наталья Максименко известна скандальной публикацией в социальных сетях. Экс-глава минтуризма сказала, что не стоит тратить энергию впустую на "токсичных людей и прочий сброд". Позже автор поста заменила сочетание "прочий сброд" на "прочие отрицательные эмоции".

Кроме того, Максименко была фигурантом уголовного дела по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере. В связи с этим глава Камчатского края Владимир Солодов объявил чиновнице выговор. Она исполняла обязанности министра туризма региона с осени 2020 года, уточняется в сообщении.

На должность главы ведомства Солодов назначил директора «Камчатского выставочно-инвестиционного центра» Владимира Русанова.