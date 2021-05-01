Известная скандальной публикацией министр туризма Камчатки покинула пост
Министр туризма Камчатки Наталья Максименко сложила полномочия, сообщается на сайте регионального правительства. Причины ухода главы ведомства неизвестны.
Наталья Максименко известна скандальной публикацией в социальных сетях. Экс-глава минтуризма сказала, что не стоит тратить энергию впустую на "токсичных людей и прочий сброд". Позже автор поста заменила сочетание "прочий сброд" на "прочие отрицательные эмоции".
Кроме того, Максименко была фигурантом уголовного дела по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере. В связи с этим глава Камчатского края Владимир Солодов объявил чиновнице выговор. Она исполняла обязанности министра туризма региона с осени 2020 года, уточняется в сообщении.
На должность главы ведомства Солодов назначил директора «Камчатского выставочно-инвестиционного центра» Владимира Русанова.