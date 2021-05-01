Экс-депутат ЕП указал на антироссийскую истерию в Европе

Европа последние годы охвачена антироссийской истерией. Нынешнее поведение Европарламента является ее частью, заявил экс-депутат ЕП Нотис Мариас.

Европа последние годы охвачена антироссийской истерией. Нынешнее поведение Европарламента является ее частью, заявил экс-депутат ЕП Нотис Мариас.

Резолюция ЕП против России односторонняя и лицемерная, передает слова политика РИА Новости. Москве приписывают вмешательство во внутренние дела стран Евросоюза и вместе с тем документ затрагивает вопросы, которые входят в исключительную компетенцию России.

По мнению Мариаса, ситуация обострилась после того, как американский лидер Джо Байден занял пост президента Соединенных Штатов. Он выдвинул на первую позицию холодную войну, а участники Европарламента потянулись за его стратегией, пояснил политик.

Также экс-депутат раскритиковал идею отключить Россию от системы SWIFT. Мариас считает, что это приведет к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и будет способствовать развитию "черной экономики".