Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал Благодатный огонь священнослужителям

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня на территории Иерусалима.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня на территории Иерусалима.

Служители Греческой церкви и представители других конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня, получили его от патриарха Иерусалимского Феофила III, сообщает корреспондент РИА Новости.

Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова и считается святыней для верующих. О нем говорил еще апостол Петр. Его схождение в канун православной Пасхи называют "чудом схождения Благодатного огня".