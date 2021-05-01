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14:07   1 Мая 2021
Общество

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал Благодатный огонь священнослужителям

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал Благодатный огонь священнослужителям

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня на территории Иерусалима.

Служители Греческой церкви и представители других конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня, получили его от патриарха Иерусалимского Феофила III, сообщает корреспондент РИА Новости.

Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова и считается святыней для верующих. О нем говорил еще апостол Петр. Его схождение в канун православной Пасхи называют "чудом схождения Благодатного огня".

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#иерусалим #храм гроба господня #благодатный огонь

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