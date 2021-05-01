Определение роли Великобритании в дипломатическом споре России и Евросоюза обеспечит Москве победу. Такой точки зрения придерживается политолог и обозреватель Финиан Каннингем.

Определение роли Великобритании в дипломатическом споре России и Евросоюза обеспечит Москве победу. Такой точки зрения придерживается политолог и обозреватель Финиан Каннингем.

Чешские власти ранее заявили о "причастности" РФ к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Каннингем обратил внимание, что до недавнего времени происшествия в Праге считали промышленной аварией.

Политолог отметил, что резкая смена позиции Чехии связана с действиями британской разведки. Москва уже раскрыла план Лондона, о чем свидетельствует недавнее интервью руководителя МИД РФ Сергея Лаврова. По словам дипломата, Великобритания продолжает посылать России сигналы и предлагает устанавливать определенные контакты.

Лавров всего лишь одним заявлением вывел британское правительство и спецслужбы на чистую воду, подчеркнул Каннингем. Политолог предсказал, что именно Москва одержит верх в этой игре, пишет "ПолитРоссия".