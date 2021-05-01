Кандидат в президенты Франции Ле Пен оправдала РФ за "черный список" из граждан ЕС

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала отменить санкции ЕС в отношении российских граждан. По ее словам, Евросоюз первым ввел персональные санкции, а Москва дала зеркальный ответ.

Лидер французской консервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила за отмену санкций Евросоюза в отношении российских депутатов. Политик напомнила, что первыми персональные ограничения «много лет назад» ввела именно европейская сторона. Об этом Ле Пен заявила на пресс-конференции в преддверии церемонии возложения цветов к памятнику Жанне д'Арк в Париже.

«Уже много лет назад ЕС ввел санкции против российских депутатов, вплоть до спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, что не является рядовым событием. Так что сложно удивляться тому, что Россия в зеркальной манере решила, что руководители ЕС больше не могут приезжать на ее территорию. Не Россия начала вводить персональные санкции, а Евросоюз», — обратила внимание французский политик.

Накануне МИД России ограничил въезд на территорию государства некоторым гражданам стран — членов ЕС. В список дипведомства вошли 8 человек:

Иварс Аболиньш , председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;

, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш , директор Центра государственного языка Латвии;

, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр , член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах , руководитель берлинской прокуратуры;

, руководитель берлинской прокуратуры; Давид Сассоли , председатель Европарламента;

, председатель Европарламента; Оса Скотт , глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;

, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск , глава Языкового департамента Эстонии;

, глава Языкового департамента Эстонии; Вера Юрова, зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Ограничительные меры стали ответом на введенные в марте этого года Советом ЕС санкции против шести российских граждан. В МИД РФ подчеркнули, что Брюссель всячески игнорирует предложения Москвы по решению назревших проблем путем диалога.

Однако именно диалог — «лучшее средство» устранить противоречия, уверена Ле Пен.

«На мой взгляд, это серьезная ошибка. Лучшее средство для выхода из конфликта — это вести диалог, а главное — позволить народным избранникам встречаться. Запрет на въезд в ЕС, введенный в отношении российских депутатов и спикера Госдумы, очевидно, был жестом дипломатической солидарности, однако именно дипломатия является одним из ключей к решению проблем», — убеждена глава «Национального объединения».

В середине марта Марин Ле Пен заявила, что не сомневается в своей победе на грядущих президентских выборах во Франции 2022 года. Ее уверенность подтвердилась последними опросами Harris Interactive, согласно которым разрыв между Ле Пен и действующим президентом страны Эммануэлем Макроном во втором туре составил лишь 4% (48% против 52% соответственно). Причем еще в июне между кандидатами на высший пост была разница в 10% в пользу Макрона.

«Я думаю, что выиграю. Французы за 30 лет дали шанс проявить себя всем традиционным вариантам: правым, левым. При этом особой разницы между ними не увидели. Нынешнее правительство вообще вобрало в себя худшие черты и правых, и левых», — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Французский политик неоднократно принимала участие в президентских избирательных кампаниях, причем каждый раз довольно успешно. В 2012 году она заняла уверенное третье место, а в 2017 году — второе после Макрона.

Одна из главных черт ее политической кампании — курс на более тесное сотрудничество с Россией. В 2014 году Первый чешско-российский банк предоставил Ле Пен кредит в размере €9 млн на финансирование своей президентской кампании, который партия продолжает регулярно выплачивать до сих пор.

Кроме того, Марин Ле Пен видит в российском лидере Владимире Путине своего единомышленника, стоящего на страже ценностей европейской цивилизации.

«Господин Путин — патриот. Он дорожит суверенитетом своего народа. Он понимает, что мы защищаем единые ценности — ценности европейской цивилизации», — отметила кандидат в президенты Франции.

Также лидер «Национального объединения» неоднократно подчеркивала, что не разделяет намерений Евросоюза вести холодную войну против Москвы «совершенно глупым образом». Напротив, по ее словам, это расходится с истинными интересами европейских народов.

Ранее «Политика Сегодня» оценила шансы Марин Ле Пен одержать победу над Эммануэлем Макроном в 2022 году.