Глава ДНР Пушилин заявил о растущей напряженности в Донбассе

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе не становится спокойнее, поскольку киевская сторона на регулярной основе использует минометы и артиллерию.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе не становится спокойнее, поскольку киевская сторона на регулярной основе использует минометы и артиллерию.

Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, обострение ситуации в Донбассе началось с сентября и теперь движется по нарастающей с учетом количества вооружения, стянутого к линии соприкосновения.

"И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится", — подчеркнул глава ДНР.

Он также отметил, что с момента вступления в силу дополнительных мер к режиму прекращения огня прошел месяц, прежде чем бойцы ВСУ вновь начали вести регулярные обстрелы прифронтовых территорий ЛДНР.