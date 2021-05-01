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13:45   1 Мая 2021
Армия

Глава ДНР Пушилин заявил о растущей напряженности в Донбассе

Глава ДНР Пушилин заявил о растущей напряженности в Донбассе

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе не становится спокойнее, поскольку киевская сторона на регулярной основе использует минометы и артиллерию.

Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, обострение ситуации в Донбассе началось с сентября и теперь движется по нарастающей с учетом количества вооружения, стянутого к линии соприкосновения.

"И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится", — подчеркнул глава ДНР.

Он также отметил, что с момента вступления в силу дополнительных мер к режиму прекращения огня прошел месяц, прежде чем бойцы ВСУ вновь начали вести регулярные обстрелы прифронтовых территорий ЛДНР.

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