РФПИ сообщил о доставке в Индию первой партии вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Индию, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Индию, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат прибыл в аэропорт города Хайдарабад. "Спутник V" стал третьей вакциной, применяемой на территории Индии. До настоящего момента граждан прививали препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и вакциной индийской фирмы Bharat Biotech Covaxin, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрировали в 64 странах. Препарат находится на 2 месте в мире по количеству одобрений. Вакцину разработали специалисты НИЦ имени Гамалеи.