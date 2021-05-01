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13:43   1 Мая 2021
Общество

РФПИ сообщил о доставке в Индию первой партии вакцины "Спутник V"

РФПИ сообщил о доставке в Индию первой партии вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Индию, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат прибыл в аэропорт города Хайдарабад. "Спутник V" стал третьей вакциной, применяемой на территории Индии. До настоящего момента граждан прививали препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и вакциной индийской фирмы Bharat Biotech Covaxin, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрировали в 64 странах. Препарат находится на 2 месте в мире по количеству одобрений. Вакцину разработали специалисты НИЦ имени Гамалеи.

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#индия #спутник #рфпи

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