Координатора движения "Левый фронт" Удальцова задержали на Манежной площади

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал о своем задержании. Полицейские доставили его в ОВД "Китай-город".

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал о своем задержании. Полицейские доставили его в ОВД "Китай-город".

По словам Удальцова, представители левых сил собрались на Манежной площади, чтобы возложить цветы на Красной площади в честь празднования 1 Мая.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Удальцов нарушает санитарные нормы и отвезли его в отделение полиции "Китай-город".

Кстати, это не первое задержание координатора "Левого фронта". Ранее он попадал под арест на 10 суток за нарушения при проведении митингов. Полиция составила протокол на Удальцова из-за организации несогласованной акции 4 июля.