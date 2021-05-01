Первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин умер в Москве

Известный продюсер Михаил Плоткин скончался от последствий коронавируса, который он перенес в марте.

Известный продюсер Михаил Плоткин скончался от последствий коронавируса, который он перенес в марте.

Печальной новостью в своем Instagram поделился композитор Владимир Евзеров. По его словам, Плоткин не хотел ложиться в больницу, но его уговорили.

"Он лежал в двух больницах, весь шоу-бизнес хлопотал за него. Но он был очень слаб", — отметил Евзеров.

Продюсера выписали перед днем его рождения, который он отмечал 20 апреля. Утром 1 мая стало известно, что он умер, Плоткину было 77 лет.

Михаил Плоткин трудился администратором вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята" и "Самоцветы". Также он работал с Аллой Пугачевой, когда она училась в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова.