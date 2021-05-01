Президент Украины Владимир Зеленский приводит к власти в стране оголтелых националистов по указу кураторов из Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский приводит к власти в стране оголтелых националистов по указу кураторов из Вашингтона.

Мнением о внутриполитических процессах в Незалежной поделился журналист Константин Кнырик. Он рассказал, что США сменили тактику в проведении госпереворотов и теперь действуют не так, как раньше. Вашингтон хочет, чтобы нужные люди пришли к власти на Украине законным путем, и дал соответствующие указания Зеленскому.

Украинский лидер, исполняя волю Белого дома, посадил в чиновничьи кресла откровенных невежд, чтобы нацисты на их фоне выглядели интеллигентами, хорошими хозяйственниками и смогли рассчитывать на поддержку жителей Незалежной.