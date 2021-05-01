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13:08   1 Мая 2021
Армия

Пентагон ожидает скорого усиления ядерных арсеналов России

Пентагон ожидает скорого усиления ядерных арсеналов России

Россия и Китай могут нарастить свои ядерные силы, считает директор Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Сухопутных войск Скотт Беррьер.

Аналитик предположил, что Москва и Пекин планируют в течение ближайших десяти лет заняться модернизацией и расширением своих ядерных арсеналов. Россия сосредоточится на развитии нестратегических ядерных вооружений, заявил он на выступлении в Конгрессе США. Согласно оценкам Запада, Москва имеет на вооружении до двух тысяч тактических ядерных боеголовок и около 1,4 тысячи стратегических зарядов.

В отношении Китая прогнозы изменились. Предполагалось, что Пекин удвоит количество ядерных ракет от имеющихся 200. Однако темпы перевооружения в КНР были значительно увеличены. Беррьер также обратил внимание на то, что Россия и Китай активно сотрудничают в военной сфере.

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#пентагон #китай #ядерное оружие

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