Чили не нашло проблем с российским "Спутником V"

Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не обнаружил каких-либо проблем с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной в центре имени Гамалеи.

Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не обнаружил каких-либо проблем с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной в центре имени Гамалеи.

Бразильский регулятор Anvisa ранее отклонил запрос на импорт препарата, пока разработчик не предоставит "недостающие данные". Чили запросило ту же информацию у РФ. Речь идет о данных о возможном наличии в "Спутнике V" аденовируса. Он может размножаться и впоследствии вызывать побочную реакцию.

"Мы должны найти баланс между выгодой от получения вакцины и отказа от вакцинации. Если вирус реплицируется, вы в крайнем случае заболеете обычной простудой. Если вы не привьетесь, то можете заразиться COVID-19", — заявил глава Института общественного здравоохранения Чили Хериберто Гарсия.

Интересен тот факт, что несмотря на отклонение запроса на импорт препарата бразильским регулятором, ученые этой страны считают российский препарат от COVID-19 полностью безопасным. Более того, глава штата Сеара Камило Сантана заявил о готовности бороться за одобрение и импорт "Спутника V".