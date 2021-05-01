Власти Волгоградской области объявили траур по погибшим в ДТП юным спортсменкам

Власти объявили 3 мая днем траура по погибшим в аварии в Ставропольском крае воспитанницам спортивной детской школы олимпийского резерва №2 Волгограда.

Власти объявили 3 мая днем траура по погибшим в аварии в Ставропольском крае воспитанницам спортивной детской школы олимпийского резерва №2 Волгограда.

Смертельная авария произошла возле хутора Ямки на федеральной трассе Астрахань — Ставрополь. Она унесла жизнь пятерых девочек, еще 18 пострадали.

Частный микроавтобус вез спортсменок волгоградского учебного учреждения на соревнования в Черкесск. За рулем машины был родственник одной из девочек.

По данным ГИБДД, причиной аварии послужило грубое нарушение правил движения машиной ВАЗ. ДТП могло произойти из-за неудачного обгона, который совершила легковушка. Грузовик начал тормозить, и опрокинулся на автобус, в котором ехали дети.