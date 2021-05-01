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12:27   1 Мая 2021
Происшествия

Сотни полицейских пострадали во время беспорядков в Колумбии

Сотни полицейских пострадали во время беспорядков в Колумбии

Более 200 правоохранителей получили ранения в Колумбии при подавлении массовых беспорядков.

Сотрудники полиции пытались остановить бесчинства вандалов, громивших остановки и автобусы. В ходе протестной акции были задержаны 185 человек, сообщили в МВД Колумбии. Среди них было 16 подростков и восемь иностранцев.

Местные жители вышли на протест против налоговой реформы. На ее основе вводится сбор за одноразовый пластик, а также дополнительный налог в размере 10% для всех жителей страны, чей доход превышает 660 долларов.

Накануне митингов суд ввел запрет на проведение несанкционированных акций из-за введенных карантинных ограничений, однако инициаторы протеста это проигнорировали.

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#мвд #колумбия #вандалы

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