12:27 1 Мая 2021Происшествия
Сотни полицейских пострадали во время беспорядков в Колумбии
Более 200 правоохранителей получили ранения в Колумбии при подавлении массовых беспорядков.
Более 200 правоохранителей получили ранения в Колумбии при подавлении массовых беспорядков.
Сотрудники полиции пытались остановить бесчинства вандалов, громивших остановки и автобусы. В ходе протестной акции были задержаны 185 человек, сообщили в МВД Колумбии. Среди них было 16 подростков и восемь иностранцев.
Местные жители вышли на протест против налоговой реформы. На ее основе вводится сбор за одноразовый пластик, а также дополнительный налог в размере 10% для всех жителей страны, чей доход превышает 660 долларов.
Накануне митингов суд ввел запрет на проведение несанкционированных акций из-за введенных карантинных ограничений, однако инициаторы протеста это проигнорировали.