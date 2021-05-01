Состояние пяток поможет определить наличие жировой болезни печени

Человек может самостоятельно определить у себя наличие проблем с печенью по общему состоянию ступней.

Человек может самостоятельно определить у себя наличие проблем с печенью по общему состоянию ступней.

Жировая болезнь печени в данный момент становится все более распространенной патологией среди современных людей. Однако ее можно выявить еще на ранней стадии развития по состоянию кожи ступней, уверен британский медик Эрик Берг.

"Внешний вид стопы во многом указывает на общее состояние здоровья человека, потому что сердце должно посылать кровь до нижней части стопы и обратно через сосудистую систему. Обычно, если есть проблема с печенью, возникает проблема с сосудами", — пояснил он.

Появление небольших красных или коричневых точек на голени является первым признаком плохого кровообращения, рассказал медик. Не менее тревожным симптомом могут быть и трещины на пятках. Дело в том, что они указывают на нехватку витаминов, которые должна усваивать печень. Кроме того зуд в области пяток наиболее часто встречается у пациентов с хроническими болезнями печени, добавил Берг, сообщает Express.