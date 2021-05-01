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12:14   1 Мая 2021
Общество

Мировой антирекорд заражения COVID-19 снова зафиксировали в Индии

Мировой антирекорд заражения COVID-19 снова зафиксировали в Индии

Индийские врачи выявили 401 993 новых случая коронавируса за прошедшие 24 часа, что стало восьмым подряд мировым антирекордом по показателю суточного прироста заболевших.

Всего с начала пандемии в Индии зарегистрировали 19 164 969 случаев заражения COVID-19. Количество летальных исходов за сутки возросло на 3523 и достигло 211 853 скончавшихся, согласно данным местного минздрава. Каждые три дня число больных в стране увеличивается на один миллион.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в азиатском государстве, туристы продолжают прилетать в Москву. Поэтому российский оперативный штаб рассмотрит возможность приостановить авиарейсы из Индии. Ранее РФ ограничила полеты в Турцию и Танзанию, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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#индия #коронавирус #оперштаб

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