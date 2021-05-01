Мировой антирекорд заражения COVID-19 снова зафиксировали в Индии
Индийские врачи выявили 401 993 новых случая коронавируса за прошедшие 24 часа, что стало восьмым подряд мировым антирекордом по показателю суточного прироста заболевших.
Всего с начала пандемии в Индии зарегистрировали 19 164 969 случаев заражения COVID-19. Количество летальных исходов за сутки возросло на 3523 и достигло 211 853 скончавшихся, согласно данным местного минздрава. Каждые три дня число больных в стране увеличивается на один миллион.
Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в азиатском государстве, туристы продолжают прилетать в Москву. Поэтому российский оперативный штаб рассмотрит возможность приостановить авиарейсы из Индии. Ранее РФ ограничила полеты в Турцию и Танзанию, чтобы предотвратить распространение коронавируса.