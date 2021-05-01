Мировой антирекорд заражения COVID-19 снова зафиксировали в Индии

Индийские врачи выявили 401 993 новых случая коронавируса за прошедшие 24 часа, что стало восьмым подряд мировым антирекордом по показателю суточного прироста заболевших.

Индийские врачи выявили 401 993 новых случая коронавируса за прошедшие 24 часа, что стало восьмым подряд мировым антирекордом по показателю суточного прироста заболевших.

Всего с начала пандемии в Индии зарегистрировали 19 164 969 случаев заражения COVID-19. Количество летальных исходов за сутки возросло на 3523 и достигло 211 853 скончавшихся, согласно данным местного минздрава. Каждые три дня число больных в стране увеличивается на один миллион.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в азиатском государстве, туристы продолжают прилетать в Москву. Поэтому российский оперативный штаб рассмотрит возможность приостановить авиарейсы из Индии. Ранее РФ ограничила полеты в Турцию и Танзанию, чтобы предотвратить распространение коронавируса.