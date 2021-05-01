В Киеве возбуждено уголовное дело по факту проведения марша в честь дивизии СС

Полиция украинской столицы возбудила уголовное дело в связи с проведением на улицах Киева марша в честь дивизии СС "Галичина".

Полиция украинской столицы возбудила уголовное дело в связи с проведением на улицах Киева марша в честь дивизии СС "Галичина".

Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Киева.

"Следователи начали уголовное производство по статье "изготовление, распространение... нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов"", — указывается в сообщении, размещенном на официальном сайте киевской полиции.

Сам марш в честь очередной годовщины создания эсэсовской дивизии состоялся 30 апреля и привлек около 100 сторонников, причем в Киеве он прошел впервые.

Согласно действующей редакции украинского уголовного кодекса, его организаторам может грозить до пяти лет тюремного заключения. При этом на участника марша 30 апреля, сделавшего нацистское приветствие во время шествия, был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.