11:54 1 Мая 2021Происшествия
Больше 10 человек погибли в Китае из-за сильного ветра
Ураган обрушился на территорию провинции Цзянсу на востоке Китая. Городские власти сообщают о гибели 11 человек.
Ураган обрушился на территорию провинции Цзянсу на востоке Китая. Городские власти сообщают о гибели 11 человек.
Администрация города Наньтун сообщает, что из-за сильного ветра более 100 местных жителей попали в больницу с травмами. Уточняется, что порывы ветра достигали 45 м/с в отдельных районах.
Непогода также нарушила работу линий электропередач и разрушила некоторые строения, также повреждены десятки автомобилей. В зоне бедствия оказались примерно 3 тыс. человек. Спасатели их оперативно эвакуировали.
Также сообщается о том, что ветер перевернул рыболовецкую лодку с 11 людьми на борту. Спасатели смогли вытащить двоих из воды, поиски девяти человек продолжаются.