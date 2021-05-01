Больше 10 человек погибли в Китае из-за сильного ветра

Ураган обрушился на территорию провинции Цзянсу на востоке Китая. Городские власти сообщают о гибели 11 человек.

Ураган обрушился на территорию провинции Цзянсу на востоке Китая. Городские власти сообщают о гибели 11 человек.

Администрация города Наньтун сообщает, что из-за сильного ветра более 100 местных жителей попали в больницу с травмами. Уточняется, что порывы ветра достигали 45 м/с в отдельных районах.

Непогода также нарушила работу линий электропередач и разрушила некоторые строения, также повреждены десятки автомобилей. В зоне бедствия оказались примерно 3 тыс. человек. Спасатели их оперативно эвакуировали.

Также сообщается о том, что ветер перевернул рыболовецкую лодку с 11 людьми на борту. Спасатели смогли вытащить двоих из воды, поиски девяти человек продолжаются.