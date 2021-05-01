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11:53   1 Мая 2021
Общество

Немецкие журналисты назвали 12 красивых городов на Балтике

Немецкие журналисты назвали 12 красивых городов на Балтике

Берег Балтийского моря стал местом для прекрасных городов, которые из года в год привлекают туристов. Их рейтинг составили журналисты из Германии.

Первой точкой журналисты назвали Копенгаген, который считается самым уютным городом Европы. Считается, что в столице Дании невозможно заблудиться. Особенно это заметно в Старом городе, пишет Die Welt. На вторую позицию немецкие корреспонденты поставили шведский город Мальме. А на третью — столице Швеции Стокгольм.

Топ-5 замыкают главный город Финляндии, Хельсинки и Северная столица России — Санкт-Петербург. Говоря о городе на Неве туристам указали на то, как прекрасно он выглядит в сезон белых ночей. Затем журналисты предложили путешественникам посетить Таллин, Ригу, Калининград, Гданьск, Щецин, Росток и Любек.

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#рейтинг #балтика #города

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