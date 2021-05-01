Евгений Плющенко объявил об окончании контракта с фигуристкой Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что они с фигуристкой Александрой Трусовой по обоюдному желанию решили не продлевать контракт.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что они с фигуристкой Александрой Трусовой по обоюдному желанию решили не продлевать контракт.

Плющенко поздравил фанатов с праздником Весны и Труда и сообщил последние новости. Он заявил, что его контракт со спортсменкой Александрой Трусовой подошел к концу и они решили не подписывать новый.

"1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны "старой-новой" школой, будут в будущем перед ней выполнены", — написал фигурист в своем Instagram.

Он выразил надежду, что спортивная карьера девушки сложится удачно. От лица своей академии и всей команды он пожелал Трусовой быть целеустремленной и трудоспособной фигуристкой.