СМИ-иноагенты, соцльготы и отмена «дня тишины»: какие законы подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных законов, среди которых отмена «дня тишины» при многодневном голосовании и запрет на изъятие домашних животных за долги.

Президент России Владимир Путин в последний день апреля подписал ряд важных законов. Среди них: отмена «дня тишины» при многодневном голосовании, запрет на иностранное гражданство для госслужащих и штрафы для СМИ за публикации материалов иноагентов.

О «дне тишины»

Владимир Путин отменил день тишины перед выборами при многодневном голосовании. Если ранее запрет на предвыборную агитацию устанавливался накануне открытия избирательных участков, то теперь, согласно новому закону, агитация должна быть завершена в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

За отмену запрета на агитацию выступал Центризбирком. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, «день тишины» неоправданно сокращает агитационный период при многодневном голосовании.

В сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму РФ. По словам Памфиловой, с высокой долей вероятности они будут многодневными. Решение об этом будет принято в конце июня.

О домашних животных

30 апреля глава государства также подписал закон, запрещающий изымать за долги домашних животных. Соответствующие изменения внесли в Гражданский процессуальный кодекс. Так, в список имущества, которое запрещено изымать, включат собак, кошек и других питомцев, не используемых для предпринимательской деятельности.

Инициаторами такого решения стали главы комитетов ГД по госстроительству и законодательству и по экологии — Павел Крашенинников и Владимир Бурматов. Последний подчеркнул, что ранее в перечень входили сельскохозяйственные животные (племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы).

В свою очередь домашние животные причислялись к имуществу, однако, согласно закону 2018 года, животное — живое существо, которое может испытывать эмоции. При этом организации, изымающие домашних питомцев за долги, не всегда могут создать благоприятные условия для их содержания.

Об иностранном гражданстве

С 1 июля 2021 года в России вступит в силу пакет законов, запрещающий государственным или муниципальным служащим, военным и ряду других категорий лиц иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Изменения будут внесены более чем в 20 федеральных законов.

Лица, которые прекратили российское гражданство и приобрели иностранное или же получили вид на жительство за рубежом, должны уведомить об этом свое руководство. Им будет запрещено замещать должности в государственных и муниципальных органах, подразумевающие оформление допуска к гостайне. Действие закона не распространяется на жителей Крыма, поскольку они не имеют возможности оформить отказ от украинского гражданства.

Президент Владимир Путин внес законопроект в Госдуму в конце ноября. В январе документ поддержало правительство России. 23 апреля его одобрил Совет Федерации.

О зарубежном патенте

Кроме того, Владимир Путин наделил правительство РФ чрезвычайным полномочием использовать зарубежный патент или изобретение, необходимое для защиты здоровья граждан.

Поправки внесены в статью 1360 Гражданского кодекса России. Ранее, согласно статье, воспользоваться изобретением, моделью или промышленным образцом без согласия патентообладателя можно было только в интересах обороны и безопасности государства (с выплатой компенсации).

Теперь правительство страны может использовать за компенсацию чужое изобретение в случае крайней необходимости, связанной с «охраной жизни и здоровья граждан». Впрочем, государство должно уведомить об этом правообладателя.

О СМИ-иноагентах

Российский лидер также подписал закон, который вводит штрафы для журналистов за распространение сообщений и материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. За нарушение законодательства размер штрафа для граждан составит от 2 до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., а для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Кроме того, закон устанавливает штрафы для граждан, которые незаконно используют на массовых мероприятиях отличительные признаки представителя СМИ. Они могут составить от 20 до 30 тыс. рублей или же до 50 часов обязательных работ.

О региональных кандидатурах

Владимир Путин обязал губернаторов согласовывать с Минздравом РФ кандидатуры на должности региональных министров здравоохранения. В документе подчеркивается, что соответствующий порядок будет установлен правительством.

О соцльготах для членов семей погибших военнослужащих

В последний день апреля глава государства также подписал закон, предоставляющий членам семей погибших в ходе боевых действий военнослужащих, которые не получили при жизни удостоверение ветерана боевых действий, социальные гарантии.

Для получения мер социальной поддержки необходимо предоставить документы, подтверждающие факт гибели военнослужащего, как и его участие в боевых действиях и спецоперациях.

О призыве в армию

В силу вступил закон, усиливающий контроль за освобождением от призыва в армию по состоянию здоровья и устанавливающий правила медосмотра перед призывом. Теперь правильность отсрочек и освобождений от военной службы будет проверяться на основе изучения личных дел и медицинских документов граждан.

При выявлении нарушений призывная комиссия субъекта РФ проведет контрольное медицинское освидетельствование. Подобный закон позволит снизить коррупционные риски при прохождении призывником медкомиссии.