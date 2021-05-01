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11:34   1 Мая 2021
Россия

Партия Роста сменила главу в Томске и объявила о выдвижении в областную Думу

Партия Роста сменила главу в Томске и объявила о выдвижении в областную Думу

Партия Роста объявила о выдвижении на выборах в Законодательную Думу Томской области. Такое решение было принято на федеральном политсовете партии, прошедшем в Москве.

«Нам будет сложно, но когда партии предпринимателей было просто? — прокомментировала новость зампредседателя партии, депутат томской городской Думы Елена Ульянова. — Созидать, создавать, развивать всегда сложнее, чем критиковать, осваивать бюджеты, хайповать или кричать на митингах».

По ее словам, Партия Роста не будет объединяться с другими политическими силами. Список кандидатов планируется определить после региональной конференции 20 мая.

К выборам томское отделение поведет новый руководитель — учитель истории частной школы «Резонанс» Константин Черенков.

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#россия #партия роста #общество #томск

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