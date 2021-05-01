Директора департамента мэрии Сочи подозревают в вымогательстве 75 млн рублей

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

По версии следователей, многомиллионная взятка должна была помочь ускорить оформление и выдачу разрешительных документов на строительство комплекса.

Общая сумма взятки составляла 75 млн рублей, из которых выплатили лишь 3,7 млн рублей. Директор строительной организации, с которого стали требовать деньги, пришел с заявлением к правоохранителям.

Против сотрудника мэрии Сочи возбудили уголовные дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Стражи правопорядка зафиксировали факт передачи средств в рамках спецоперации.