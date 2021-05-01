Депутат Маркелов рассказал, где нужно отдыхать в майские праздники

Депутат Госдумы Михаил Маркелов назвал обоснованной инициативу Роспотребнадзора о продолжительных майских выходных.

Депутат Госдумы Михаил Маркелов назвал обоснованной инициативу Роспотребнадзора о продолжительных майских выходных.

Период острой фазы распространения коронавируса пройден. Несмотря на это, не стоит забывать о мерах предосторожности. Майские праздники лучше провести в кругу семьи, заявил Михаил Маркелов в интервью для Федерального агентства новостей.

"Понятно, что у людей сейчас возникнет желание сходить на ряд мероприятий: крестный ход, не забывайте, что Ураза-байрам еще начинается. Все это чревато проведением больших мероприятий со скоплением народа. Поэтому лучше, чтобы наши люди провели эти светлые праздники, включая 1 Мая и 9 Мая, в кругу семьи, дома", — отметил депутат.

Конечно, не всем россиянам удастся отдохнуть с 1 по 10 мая. Некоторые выйдут на работу. Это решение отдельных компаний и бизнеса, отметил Маркелов. Сам депутат намерен провести праздники в кругу семьи. О поездках за рубеж он даже не думает. Отдых в России — это хороший стимул для развития внутреннего туризма, уверен Михаил Маркелов.