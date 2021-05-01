Избившему врача-педиатра в Петербурге мужчине назначили домашний арест

По решению Невского районного суда мужчине, которого обвиняют в нападении на сотрудника медицинского учреждения, вынесли постановление о домашнем аресте. Он продлится до 28 июня.

По решению Невского районного суда мужчине, которого обвиняют в нападении на сотрудника медицинского учреждения, вынесли постановление о домашнем аресте. Он продлится до 28 июня.

Мужчина в ближайшее время не сможет пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, ему запретили общаться с теми, кто располагает материалами уголовного дела, сообщает пресс-служба инстанции.

По данным следователей, отец, возмущенный якобы недобросовестным лечением своего ребенка, пришел в больницу 29 апреля и избил руками и ногами 25-летнего врача-педиатра. Доктор получил травму головы.