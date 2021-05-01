Невролог объяснил, какая головная боль говорит о необходимости обратиться к врачу

Медики выделяют несколько ситуаций, когда для избавления от головной боли достаточно принять обезболивающее, а когда — обратиться к специалисту.

Медики выделяют несколько ситуаций, когда для избавления от головной боли достаточно принять обезболивающее, а когда — обратиться к специалисту.

Для понимания силы головной боли врач-невролог Александр Будик предлагает пациентам визуальную шкалу от нуля до десяти баллов, где ноль — это отсутствие болевых ощущений, а десять — очень сильный дискомфорт. Важно понимать, что постоянно принимать обезболивающие нельзя.

"Если он оценивает интенсивность боли в четыре-пять баллов, то вполне может обойтись без обезболивающего; если больше, то мы советуем принять анальгетик", — отметил Будик в интервью для радио Sputnik.

В некоторых случаях прием обезболивающих препаратов может дать обратный эффект — лекарственно-индуцированную головную боль. Каждый прием лекарства провоцирует новый приступ болевых ощущений. Терпеть это не нужно. В таком случае следует обратиться к неврологу, посоветовал Будик, говорится в публикации на сайте 360 tv.ru.