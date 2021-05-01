Погранслужба Киргизии зафиксировала переброску таджикской военной техники к границе

Киргизские пограничники заявили о стягивании Таджикистаном военной техники в сторону границы в районе конфликта.

Киргизские пограничники заявили о стягивании Таджикистаном военной техники в сторону границы в районе конфликта.

По словам представителя ведомства, ситуацию на киргизско-таджикском участке границы можно охарактеризовать "относительно напряженной", передает РИА Новости.

Согласно информации источника, таджикская сторона полностью заблокировала дорогу в местности Торт-Кочо.

Конфликт между жителями приграничных территорий Таджикистана и Киргизии вспыхнул 29 апреля, в результате чего было спровоцировано вооруженное столкновение пограничников. Известно, что противостояние продолжалось на протяжении шести часов. По его итогам пострадали более 200 человек с обеих сторон и около 40 погибли.