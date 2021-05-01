В Евросоюзе назвали санкции России "безосновательными"

Санкции России "неприемлемы и безосновательны", заявили председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли.

Санкции России "неприемлемы и безосновательны", заявили председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли.

По словам представителей Евросоюза, Москва выбрала конфронтацию вместо стремления к налаживанию отношений. В связи с санкциями, введенными Россией против восьми граждан стран ЕС, объединение оставляет за собой право принять ответные меры, уточняется в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало на официальном сайте список граждан, которым запрещен въезд на территорию страны. Среди них оказались председатель ЕП Давид Сассоли, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах и зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова.