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10:29   1 Мая 2021
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян сдавать два теста на COVID-19 после поездки за рубеж

Роспотребнадзор обязал россиян сдавать два теста на COVID-19 после поездки за рубеж

Россиянам, вернувшимся в РФ из-за рубежа, с 1 мая предстоит сдавать два теста на коронавирус. Такое правило утвердил Роспотребнадзор.

Сдавать ПЦР-тесты необходимо с интервалом не менее суток, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Ранее от прибывающих из-за рубежа требовалось сдать только один тест на коронавирус. Исключение распространялось лишь на Турцию и Танзанию.

Прибывшим в РФ необходимо находиться на самоизоляции до тех пор, пока они не получат результаты тестов на коронавирус, говорится в публикации на сайте 360tv.ru. Проходить исследование следует всем россиян вне зависимости от того, на каком виде транспорта они пересекли границу с РФ. Результат теста необходимо загрузить в личный кабинет Госуслуг.

При возвращении из Абхазии и Южной Осетии сдавать тест не нужно.

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