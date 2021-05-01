В Петербурге минимальная зарплата вырастет дважды за 2021 год

С 1 мая 2021 года региональный МРОТ составит 19 190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 — 19 650 рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге минимальная заработная плата вырастет дважды за год. Соответствующее региональное соглашение подписали правительство города, петербургский Союз промышленников и предпринимателей и Ленинградская федерация профсоюзов 30 апреля в Смольном.

Согласно документу, с 1 мая 2021 года минимальная зарплата составит 19 190 рублей в месяц, а в октябре увеличится до 19 650 рублей в месяц. Выплачивать меньше установленной суммы работодатель не имеет права. Новые требования коснутся всех предприятий Санкт-Петербурга кроме производств, получающих федеральное финансирование.

Размер МРОТ в Петербурге повышается уже пятый год подряд. В текущем году он превысит установленный в городе прожиточный минимум более чем на 32%. Также минимальная зарплата будет больше минимального размера оплаты труда в РФ (составляет 12 792 рубля в месяц) на 33,4%.