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10:39   1 Мая 2021
Россия

В Петербурге минимальная зарплата вырастет дважды за 2021 год

В Петербурге минимальная зарплата вырастет дважды за 2021 год

В Санкт-Петербурге минимальная заработная плата вырастет дважды за год. Соответствующее региональное соглашение подписали правительство города, петербургский Союз промышленников и предпринимателей и Ленинградская федерация профсоюзов 30 апреля в Смольном.

Согласно документу, с 1 мая 2021 года минимальная зарплата составит 19 190 рублей в месяц, а в октябре увеличится до 19 650 рублей в месяц. Выплачивать меньше установленной суммы работодатель не имеет права. Новые требования коснутся всех предприятий Санкт-Петербурга кроме производств, получающих федеральное финансирование.  

В Петербурге минимальная зарплата вырастет дважды за 2021 год

Размер МРОТ в Петербурге повышается уже пятый год подряд. В текущем году он превысит установленный в городе прожиточный минимум более чем на 32%. Также минимальная зарплата будет больше минимального размера оплаты труда в РФ (составляет 12 792 рубля в месяц) на 33,4%.

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