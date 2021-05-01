Кейт Миддлтон начала подражать принцу Филиппу после его смерти

Супруга принца Уильяма герцогиня Кейт Миддлтон уже 17 лет носит одни и те же сапоги. Такая привычка имелась у покойного мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Супруга принца Уильяма герцогиня Кейт Миддлтон уже 17 лет носит одни и те же сапоги. Такая привычка имелась у покойного мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский почти всю свою жизнь носил свадебные туфли. Лорд Каран Билимория еще в 2011 году заметил особенную привычку принца Филиппа. Они вместе прибыли в зороастрийский центр, где нужно было разуться.

"Однажды мы стояли рядом и завязывали шнурки. Принц Филипп рассказал мне, что носит такие туфли с того самого дня, как женился. Это было удивительно", — отметил лорд Билимория в интервью изданию MailOnline.

Теперь и герцогиню Кейт Миддлтон уличили в интересной привычке носить много лет одну и ту же обувь. Королевская особа отправилась на семейную ферму в Дарлингтоне в коричневых сапогах, которые она носила еще в 2004 году.