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10:24   1 Мая 2021
Общество

Кейт Миддлтон начала подражать принцу Филиппу после его смерти

Кейт Миддлтон начала подражать принцу Филиппу после его смерти

Супруга принца Уильяма герцогиня Кейт Миддлтон уже 17 лет носит одни и те же сапоги. Такая привычка имелась у покойного мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский почти всю свою жизнь носил свадебные туфли. Лорд Каран Билимория еще в 2011 году заметил особенную привычку принца Филиппа. Они вместе прибыли в зороастрийский центр, где нужно было разуться.

"Однажды мы стояли рядом и завязывали шнурки. Принц Филипп рассказал мне, что носит такие туфли с того самого дня, как женился. Это было удивительно", — отметил лорд Билимория в интервью изданию MailOnline.

Теперь и герцогиню Кейт Миддлтон уличили в интересной привычке носить много лет одну и ту же обувь. Королевская особа отправилась на семейную ферму в Дарлингтоне в коричневых сапогах, которые она носила еще в 2004 году.

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#привычки #кейт миддлтон #принц филипп

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