Госсекретарь США Блинкен рассказал о стремлении Вашингтона наладить отношения с Москвой

Вместе с союзниками и партнерами США стремятся к конструктивным отношениям с Россией, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

Вместе с союзниками и партнерами США стремятся к конструктивным отношениям с Россией, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

Введением санкций против граждан стран Евросоюза Москва пытается "запугать критиков", написал политик в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что восьми гражданам ЕС запрещен въезд на территорию страны. В списке оказались глава Европарламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

В ведомстве уточнили, что данное решение было принято в ответ на санкции ЕС против России 2 и 22 марта. В объединении прокомментировали опубликованный на сайте список и подчеркнули, что считают ограничительные меры необоснованными.