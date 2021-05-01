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10:07   1 Мая 2021
Политика

США отказались от "стратегического терпения" в отношениях с КНДР

США отказались от "стратегического терпения" в отношениях с КНДР

Администрация Белого дома провела комплексный анализ политики в отношении КНДР и определилась с приоритетными целями своих действий на Корейском полуострове.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Джейн Псаки во время брифинга для группы журналистов.

"Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова", сообщила Псаки.

При этом она подчеркнула, что политика Белого дома по отношению к Пхеньяну не будет содержать элементов "стратегического терпения" и сосредоточенности на достижении масштабных соглашений. Подобные усилия предыдущих администраций не привели к успеху, отметила Псаки.

"Для достижения практического прогресса, который повысит безопасность Соединенных Штатов, <…> мы продолжим консультироваться с Южной Кореей, Японией и другими союзниками и партнерами по каждом шагу на этом пути", — сообщила официальный представитель Белого дома.

Ранее президент США Джо Байден неоднократно критиковал прямые переговоры между своим предшественником Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По мнению Байдена, такие переговоры пошли на пользу исключительно руководству КНДР, которое добилось международного признания и повысило свой авторитет в глазах мирового сообщества.

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#сша #кндр #денуклеаризация

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