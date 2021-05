Индийскому Иосифу Сталину прочат уверенную победу на местных выборах

Партия полного тезки советского вождя M.K. Stalin's Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) одержала победу в штате Тамил Наду на юге Индии с большим отрывом.

Индийскому политику, названному в честь руководителя СССР Иосифа Сталина, прочат победу на выборах в одном из индийских штатов. Согласно данным экзитполов, его партия M.K. Stalin's Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) выиграла с большим отрывом в южном штате Индии Тамил Наду. Окончательные результаты избирательной кампании станут известны в воскресенье.

Индийский Иосиф Сталин родился в 1953 году — всего за несколько дней до кончины советского вождя. Решение назвать мальчика в честь Сталина принял его отец, который, в свою очередь, четыре раза подряд избирался на пост одного из индийских министров. Впрочем, в отличие от лидера СССР индиец — убежденный демократ.

"As soon as I landed at a Russian airport, I was asked to mention my name. When I said 'Stalin' many people at the airport started looking at me," the Indian politician told the Times of India, adding: "Many people in Russia didn't like Joseph Stalin."https://t.co/FwrDPWGx5q