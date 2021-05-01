Индийскому Иосифу Сталину прочат уверенную победу на местных выборах

Партия полного тезки советского вождя M.K. Stalin's Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) одержала победу в штате Тамил Наду на юге Индии с большим отрывом.

Индийскому политику, названному в честь руководителя СССР Иосифа Сталина, прочат победу на выборах в одном из индийских штатов. Согласно данным экзитполов, его партия M.K. Stalin's Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) выиграла с большим отрывом в южном штате Индии Тамил Наду. Окончательные результаты избирательной кампании станут известны в воскресенье.

Индийский Иосиф Сталин родился в 1953 году — всего за несколько дней до кончины советского вождя. Решение назвать мальчика в честь Сталина принял его отец, который, в свою очередь, четыре раза подряд избирался на пост одного из индийских министров. Впрочем, в отличие от лидера СССР индиец — убежденный демократ.

"As soon as I landed at a Russian airport, I was asked to mention my name. When I said 'Stalin' many people at the airport started looking at me," the Indian politician told the Times of India, adding: "Many people in Russia didn't like Joseph Stalin."https://t.co/FwrDPWGx5q — AFP News Agency (@AFP) April 30, 2021

По словам индийского Сталина, из-за своего исторического имени он неоднократно попадал в неловкие ситуации, находясь в России.

«Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать мое имя. Когда я сказал Сталин, многие люди в аэропорту начали косо смотреть на меня. Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня впустили», — заявил политик Times of India в 2019 году.

В ноябре прошлого года региональные выборы в Намибии выиграла партия 54-летнего Адольфа Гитлера. Впрочем, в списке кандидатов, опубликованном в правительственной газете, его имя сократили до «Адольф Х». Политик посчитал произошедшее заговором оппозиции с целью его дискредитации.

По словам Гитлера, он совершенно не похож на своего тезку. Называя его в честь немецкого диктатора, отец политика не понимал, кем тот являлся.